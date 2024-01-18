Калининград, 18 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Депортированный из Латвии 82-летний российский пенсионер Борис Катков переживает из-за разлуки со своей семьёй и надеется перевезти в скором времени жену в Калининград. Рассказывая о случившемся, выдворенный латвийскими властями пенсионер не смог сдержать слёз.

Виталий Невар/ТАСС Борис Катков

«Раздавлен из-за того, что разлучили с семьёй, разлучили с той работой, которую я вёл 25 лет. <…> Конечно, переживаю, волнуюсь, но благодарен тому, что Калининград принял меня, БФУ, которому я 15 лет помогал направлять студентов на обучение, принял, сказал, что будет продолжать работу, пообещал что-то решить в отношении жилья. Поэтому это самая главная забота, которая мне сейчас нужна, чтобы потом, потихоньку, на первом этапе перевезти сюда жену, потому что ей там (в Латвии) плохо, а мне тут плохо (без жены)», — передаёт слова Каткова телеканал RT.

Он сообщил, что состоит в браке уже 57 лет, поэтому супруги не могут жить друг без друга.

«Конечно, мы единая семья, нас 13 членов семьи, и мы друг за друга переживаем, волнуемся, помогаем друг другу, это всё было и там (в Латвии), это будет и здесь (в России)», — сказал он.

10 января Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии. В послании говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности и его депортируют.

Латвийские власти заявили, что планируют избавиться от всех руководителей, которые занимают важные посты, а он, в свою очередь, возглавляет крупные организации (Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта) и работает с Россией. Ему поставили в вину пророссийские взгляды, участие в российских выборах, организацию мероприятий для русскоязычных граждан республики, сохранение национальных традиций.

По закону, мужчине должны были дать месяц на то, чтобы оспорить это решение, но на сборы ему отвели лишь час и даже не предоставили возможности рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы.

Посольство России в Риге выразило крайнее возмущение в связи с высылкой Каткова. Дипломаты назвали решение латвийских властей очередной провокационной выходкой и показательной расправой зацикленных на русофобии политиков.

Выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Псковскую область. Переночевав и отдохнув с дороги, он решил отправиться в Калининград.

После этого Катков рассказал, что переживает за родных людей, которые остались в Латвии, а также за тех, с кем работал и кому помогал.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 января заявила, что депортация Каткова из Латвии носит провокационный и политический характер.

По её словам, циничный вердикт МВД Латвии грубо нарушает принцип «неразделения» семьи. По данным МИД, у Каткова в Латвии остались супруга, дети и внуки.