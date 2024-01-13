Москва, 13 января, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Депортация 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии носит провокационный и политический характер. Об этом в комментарии Министерства иностранных дел России заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Такая акция <…> нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», — подчеркнула дипломат.

По её словам, циничный вердикт МВД Латвии грубо нарушает принцип «неразделения» семьи. По данным МИД, у Каткова в Латвии остались супруга, дети и внуки.

Захарова выразила уверенность в том, что международные правозащитные структуры снова не отреагируют на действия Латвии. При этом она заверила, что Россия поможет всем гражданам, которых Латвия решит депортировать.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии. В послании говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности и его депортируют.

Латвийские власти заявили, что планируют избавиться от всех руководителей, которые занимают важные посты, а он, в свою очередь, возглавляет крупные организации (Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта) и работает с Россией. Ему поставили в вину пророссийские взгляды, участие в российских выборах, организацию мероприятий для русскоязычных граждан республики, сохранение национальных традиций.

По закону, мужчине должны были дать месяц на то, чтобы оспорить это решение, но на сборы ему отвели лишь час и даже не предоставили возможности рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы.

Посольство России в Риге выразило крайнее возмущение в связи с высылкой Каткова. Дипломаты назвали решение латвийских властей очередной провокационной выходкой и показательной расправой зацикленных на русофобии политиков.

Выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Псковскую область. Переночевав и отдохнув с дороги, он решил отправиться в Калининград.