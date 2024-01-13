Рига, 13 января, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Посольство России в Риге выразило крайнее возмущение в связи с высылкой из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова, которому 82 года. Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии РФ, размещённом в её в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Дипломаты назвали решение латвийских властей очередной провокационной выходкой и показательной расправой зацикленных на русофобии политиков. Катков является председателем правления Латвийско-российской ассоциации.

В посольстве напомнили, что Рига признала пенсионера угрозой национальности безопасности и запретила ему возвращаться в республику после выдворения. При этом каких-либо доказательств своим обвинениям латвийская сторона не представила.

В сообщении отмечается, что у Каткова в Латвии остались супруга, дети и внуки. Представители дипмиссии подчеркнули, что действия Риги являются абсолютно антигуманными и нарушающими принцип «неразделения семьи».

Дипломаты также указали, что решение о выдворении грубо попирает положения межправительственного соглашения России и Латвии по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей. Кроме того, в посольстве считают, что латвийские власти такими шагами пытаются запугать представителей русскоязычной общины и искоренить любое инакомыслие.

В дипмиссии призвали международные правозащитные структуры дать оценку дискриминационной политике Латвии в отношении российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов рассказал, что латвийские власти дали Борису Каткову всего один час, чтобы собрать вещи перед выдворением его из республики. 10 января пенсионер получил письмо от главы МВД Латвии о своей депортации.

Вместе с тем, по закону, Каткову должны были предоставить один месяц, чтобы оспорить это решение. Мужчина также заявил, что власти Латвии не дали ему рассчитаться и закрыть все финансовые вопросы в республике.

4 января стало известно, что латвийское правительство грозит депортировать из страны 1167 граждан России, включая 789 пожилых людей, которым больше 60 лет. Такое решение связано с тем, что они не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти планы Латвии напоминают действия нацистов в 30-е годы в Западной Европе.