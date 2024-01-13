Псков, 13 января, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Депортированный из Латвии 82-летний российский пенсионер Борис Катков, которого приняли в Псковской области, решил направиться в Калининград. Об этом 13 января сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

Кадр из видео Борис Катков

«Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Катков решил отправиться дальше, в Калининград», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, Катков много лет работал в Калининграде и хочет туда вернуться. Как уточнил Ведерников, в Калининграде высланному пенсионеру окажут всю необходимую помощь.

Как сообщало 12 января ИА Регнум, из Латвии депортировали российского пенсионера Бориса Каткова через КПП «Терехово»/«Бурачки». Мужчине дали час на сборы. В Латвии у него остались жена, дочь, сын, внук и внучка.

Как рассказал сам пенсионер, 10 января он получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, о том, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Борис Катков является главой Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта.

На брифинге 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение властей Латвии выдворить из страны россиян из-за закона о знании языка напоминает действия нацистов в 30-е годы в Западной Европе. Она добавила, что число россиян, которые не сумели в срок «легализоваться» в Латвии, может возрасти до более чем двух тысяч человек.