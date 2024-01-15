Калининград, 15 января, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Высланный латвийскими властями 82-летний российский военный пенсионер Борис Катков рассказал, что переживает за родных людей, которые остались в Латвии, а также за тех, с кем работал и кому помогал.

Виталий Невар/ТАСС Борис Катков

«Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали. Сотни людей, которым я помогал, бескорыстно помогал. Я переживаю за студентов, которых сейчас 15 человек, отобранных для учёбы. Мы хотели их провезти сюда (в Калининград), показать университет», — передаёт слова Каткова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Депортация Каткова из Латвии носит провокационный и политический характер.

По её словам, циничный вердикт МВД Латвии грубо нарушает принцип «неразделения» семьи. По данным МИД, у Каткова в Латвии остались супруга, дети и внуки.

Захарова выразила уверенность в том, что международные правозащитные структуры снова не отреагируют на действия Латвии. При этом она заверила, что Россия поможет всем гражданам, которых Латвия решит депортировать.

10 января Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии. В послании говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности и его депортируют.

Латвийские власти заявили, что планируют избавиться от всех руководителей, которые занимают важные посты, а он, в свою очередь, возглавляет крупные организации (Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта) и работает с Россией. Ему поставили в вину пророссийские взгляды, участие в российских выборах, организацию мероприятий для русскоязычных граждан республики, сохранение национальных традиций.

По закону, мужчине должны были дать месяц на то, чтобы оспорить это решение, но на сборы ему отвели лишь час и даже не предоставили возможности рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы.

Посольство России в Риге выразило крайнее возмущение в связи с высылкой Каткова. Дипломаты назвали решение латвийских властей очередной провокационной выходкой и показательной расправой зацикленных на русофобии политиков.

Выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Псковскую область. Переночевав и отдохнув с дороги, он решил отправиться в Калининград.