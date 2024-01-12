Вашингтон, 12 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Военная поддержка Украины не помогла в борьбе с Россией, пора заключать мир между Киевом и Москвой. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Станислав Красильников/РИА Новости

«Единственное, что мы сделали, это повысили престиж и влияние России в мире», — отметил американский полковник.

Макгрегор добавил, что американское оборудование, технологии, советы и даже помощь Киеву не помогли в борьбе с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2023 года полковник Макгрегор заявил, что киевские власти должны смириться и пойти на заключение мира с Россией, так как украинская армия стремительно теряет силы. Он указал на то, что потери украинской армии достигли критического уровня.

Немецкий журналист Юлиан Репке в сентябре 2023 года также заявил, что победа украинцев в зоне боевых действий маловероятна из-за распространения российских дронов-камикадзе.

Помимо этого, экс-разведчик США Скотт Риттер 12 января заявил, что российская армия стала самой закалённой и опытной в мире, в то время как ВСУ несут стратегическое поражение. Он подчеркнул, что у России самые хорошо обученные, закалённые в боях вооружённые силы в современном мире.