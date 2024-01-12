Вашингтон, 12 января, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Росси в ходе специальной военной операции стали самой закалённой и опытной армией в мире, в то время как их противник несёт стратегическое поражение, заявил экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Русские постоянно совершенствуются. У России самые хорошо обученные, самые закалённые в боях вооружённые силы в современном мире, и нет ничего, что хотя бы отдалённо напоминало бы то, что представляют собой русские», — сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер подчеркнул, что российским военным удалось разбить украинскую армию в зоне боевых действий и начать настойчивое наступление после провала летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ не способны изменить ситуацию в зоне боевых действий в 2024 году. По его словам, дальнейшая финансовая помощь со стороны западных союзников ввиду отсутствия необходимого украинской армии вооружения позволит Киеву лишь поддерживать боевые действия без каких-либо результатов.