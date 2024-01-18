Москва, 18 января, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Отношения России и Китая переживают лучший период в истории, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Министр подчеркнул, что для Москвы особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанёс в Россию в марте 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии назвал беспрецедентно высоким уровень отношений с КНР, которые, по его словам, являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Кроме того, глава государства подчеркнул, что дружба России и Китая нацелена на пользу двух стран.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю приближающегося Нового года. Си Цзиньпин указал на то, что российско-китайские отношения в уходящем году продолжили неуклонно развиваться, несмотря на неспокойную международную обстановку.

Китайский лидер добавил, что готов и далее поддерживать тесные отношения с Путиным, напомнив, что в 2024 году исполнится 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНР.