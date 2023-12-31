Пекин, 31 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами по случаю приближающегося Нового года, сообщило 31 декабря Центральное телевидение Китая.

Shen Hong/XinHua/Global Look Press Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

По информации журналистов, лидер КНР в поздравлении отметил, что российско-китайские отношения в уходящем году продолжили неуклонно развиваться, несмотря на неспокойную международную обстановку.

«Под нашим совместным руководством политическое взаимное доверие между двумя сторонами ещё больше углубилось, стратегическая координация стала более тесной, а взаимовыгодное сотрудничество продолжает приносить новые результаты», — процитировали Си Цзиньпина на телеканале.

Китайский лидер также подчеркнул, что объём торговли между двумя странами досрочно достиг поставленной цели в $200 млрд. Он добавил, что готов и дальше поддерживать тесные отношения с Путиным, и напомнил, что в 2024 году исполнится 75 лет после установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря пресс-служба Кремля сообщила о поздравлении Путина с Новым годом Си Цзиньпина. Российский лидер отметил значительное расширение гуманитарных связей между странами. Он также напомнил, что Пекин и Москва объявили 2024 год годом культуры России и Китая.

При этом российский президент не стал поздравлять с наступающими праздниками президента США Джо Байдена и лидеров других недружественных стран. Из государств, входящих в ЕС, Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.