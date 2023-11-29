Москва, 29 ноября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Запад рассчитывал на то, что Россия не сможет избавиться от зависимости от его технологий, но РФ довольно быстро слезает с этой «технологической иглы», заявил президент Владимир Путин 29 ноября на III Конгрессе молодых ученых.

Кадр из видео Владимир Путин

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«Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнёры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что избавление России от зависимости не просто возможно, а продвигается довольно быстрыми темпами. Он также отметил, что у российских производителей приборов появился рынок сбыта, что будет экономическим стимулом.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 июля заявил, что зависимость от иностранных технологий несёт угрозы национальной безопасности и может привести к потере суверенитета страны. Он также отметил, что Россия сделала выводы после того, как ей закрыли возможности приобретать технологии в других странах.

Президент также назвал главные элементы технологического суверенитета России, которые имеют критическое значение для развития страны. Он заявил, что это касается производства собственного оборудования, программного обеспечения, элементной базы и развития кадров, которые работают в этих направлениях.