Вашингтон, 18 января, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден на встрече с лидерами Конгресса предупредил, что затягивание выделения военной помощи Украине угрожает безопасности США, НАТО и «свободного мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент пригласил руководителей фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и Сената для разговора, чтобы ускорить утверждение ими запроса на очередные 61 млрд долларов для украинской армии.

По информации Белого дома, Байден говорил о том, как важны Украине военные ресурсы — средства ПВО, артиллерия и другое — для защиты от России.

«Президент ясно дал понять: бездействие Конгресса несёт угрозу безопасности США, НАТО и остального свободного мира. Он призвал оперативно выделить финансирование и послать сильный сигнал о решительном настрое США», — сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия из-за отсутствия помощи США уже близка к истощению запасов некоторых вооружений. Об этом сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер заявил, что США вполне могут уже конкретнее вмешаться в конфликт на Украине, чтобы спасти ВСУ от грозящего поражения.

Сам же лидер киевского режима Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что во всём мире нет таких ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины и способных выдержать противостояние с российской армией.