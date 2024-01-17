Белгород, 17 января, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Торговые центры Белгорода и Белгородского района будут работать до 20:00 до особого распоряжения, а ученики школ, находящихся в 20-километровой зоне от границы с Украиной, переведены на дистанционное обучение до конца третьей четверти, сообщил 17 января в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Дальше 20-километровой зоны в тех муниципальных образованиях, где сейчас продлены каникулы, мы в течение месяца вводим дистант и до 16 февраля проведём обсуждение и получим письменное разрешение, согласие или несогласие каждого родителя по поводу формата обучения. Так же в отношении учителей и сотрудников школ», — написал он.

Также Гладков уточнил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещения. С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация будет доводиться до населения ещё и через звуковое оповещение.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Гладков проинформировал, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области 38 снарядов. 16 января ВСУ обстреляли пять районов области и Белгород.

Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила в Белгороде ночью 17 января ракетную опасность. В мэрии призвали жителей города не подходить к окнам.

В Минобороны России позднее сообщили, что в ночь на 17 января силы ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением ракет РСЗО «Ольха» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Российскими дежурными средствами ПВО были сбиты семь ракет и четыре беспилотных летательных аппарата противника в небе над Белгородской областью.

Ранее в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций, а 21 обложили песком. Всего региональные власти запланировали установить более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций.