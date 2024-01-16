Белгород, 17 января, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила в Белгороде ночью 17 января ракетную опасность. Об этом сообщили в мэрии города.

Will1045 Ночной Белгород

Жителей города предупредили о возможных ракетных атаках и попросили оставаться дома. Также в мэрии призвали население не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 января средствами ПВО удалось предотвратить террористическую атаку ВСУ в небе над Воронежем. По информации Минобороны, с 01:50 до 02:50 силами ПВО были сбиты три беспилотника.

Во время атаки украинских беспилотников пострадала девочка 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи.

На Украине в ночь с 16 на 17 января звуки взрывов были слышны в Днепропетровской области.