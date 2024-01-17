Москва, 17 января, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Число подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина может достигнуть порядка 3 млн, сообщил 17 января сопредседатель штаба, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Алексей Сухоруков /РИА Новости

«Количество подписей многократно превысило необходимую норму, более 2,5 млн, их проверка идёт, это прекрасно. И мне кажется, что эта цифра может достигнуть порядка 3 млн», — сказал Машков.

Другой сопредседатель избирательного штаба, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко добавила, что все необходимые документы для регистрации Путина будут представлены в ЦИК РФ в начале или середине следующей недели.

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Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он встретился с сопредседателями штаба и волонтёрами и ознакомился с промежуточными итогами работы по сбору подписей в поддержку его выдвижения.

Он поблагодарил за работу сотрудников своего предвыборного штаба, особенно отметив волонтёров из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина уже отдали подписи 2,5 млн граждан страны. При этом для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб Путина первые партии документов. Сбор подписей продолжается, чтобы как можно больше людей получили возможность проявить свою гражданскую позицию. По всей стране этой работой занимаются представители волонтёрских организаций, Народного фронта, а также партии «Единая Россия» и другие.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении вновь баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря в разговоре со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. 18 декабря Путин первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.