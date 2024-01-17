Москва, 17 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Владимир Путин 17 января прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Он проведёт встречи с волонтёрами и сотрудниками штаба.

Евгений Биятов/РИА Новости Владимир Путин

Ранее, 17 января, стало известно, что в поддержку самовыдвиженца Путина отдали подписи 2,5 млн россиян, хотя для участия в выборах кандидату достаточно собрать 300 тыс. подписей.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, люди сами изъявляют желание и приходят оставлять подписи. Собранные документы продолжают поступать, одновременно идёт проверка подписей, рассказали в штабе Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что при желании за Путина можно собрать и больше подписей, чем 2,5 млн, так как поддержка среди граждан и консолидация общества вокруг него огромны. Для любого кандидата в президенты народная поддержка — это самое главное, заявил Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Путин за числом собранных подписей.

Как сообщалось ранее, голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

О намерении вновь баллотироваться в президенты Владимир Путин объявил 8 декабря в разговоре со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. 18 декабря Путин первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.