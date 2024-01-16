Киев, 17 января, 2024, 01:09 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 16 на 17 января звуки взрывов были слышны в Днепропетровской области, сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидентов не приводятся. Местные власти информацию о прогремевших взрывах, повреждённых объектах и пострадавших не приводили.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области в 23:44 16 января. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 16 января взрывы прогремели в Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Российские средства противовоздушной обороны 16 января отразили атаки украинских боевиков, уничтожены несколько беспилотников в Воронежской и Белгородской областях.

Жителей дома в Воронеже в Советском районе, куда попали обломки киевского беспилотника, эвакуировали и временно разместили в рядом стоящей школе.