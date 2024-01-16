Вашингтон, 16 января, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Правительство США в настоящее время не подготавливает и не планирует предоставление новых пакетов военной помощи Украине, заявил 16 января в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, последний пакет военной поддержки был предоставлен для ВСУ 27 декабря 2023 года.

«Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», — сказал Кирби.

Новая военная помощь для Украины не предоставляется из-за отсутствия бюджетных средств, объяснил он. Поэтому важно получить одобрение от Конгресса запроса дополнительного финансирования для продолжения предоставления данной поддержки, добавил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, в США 11 января заявили, что прекратили поставки огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования. В последний переданный Киеву пакет военной помощи на сумму $250 млн вошли боеприпасы и оборудование для систем ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства, а также более 15 млн патронов, уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 января встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Он заверил украинское руководство в продолжении поддержки Киева со стороны Вашингтона, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей помощи в Конгрессе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что украинские военные в случае, если у них закончится оружие, будут сражаться лопатами. Кулеба предупредил, что «время уходит» для принятия Конгрессом США нового соглашения о финансировании военной помощи киевской армии. По информации издания, министр также поклялся, что Украина не уступит России.