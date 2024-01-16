Берн, 16 января, 2024, 16:35 — ИА Регнум. США продолжат помогать Киеву, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, который встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

AP/TASS Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи на полях 54-го Всемирного экономического форума

«Мы намерены продолжать оказывать поддержку Украине, и мы очень плотно работаем с Конгрессом по этому вопросу. Я знаю, что наши коллеги в Европе поступят так же», — приводит Agence France-Presse слова дипломата.

Как передавало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для прессы 11 января заявил, что США прекратили поставку огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования.

В пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов, о передаче которого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в конце декабря 2023 года, вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня, а также противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Украине государствами — членами Евросоюза вооружения. Отмечается, что проверку проводит Европейская служба внешних связей, которая планирует предоставить европейским столицам свои выводы перед саммитом лидеров государств Евросоюза 1 февраля. Решение начать проверку последовало после требования канцлера ФРГ Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран ЕС Украине.