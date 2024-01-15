Киев, 16 января, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные в случае, если у них закончится оружие, будут сражаться лопатами. Об этом он сказал американскому телеканалу ABC News.

Марина Каширская ИА REGNUM Лопаты

Кулеба предупредил, что «время уходит» для принятия Конгрессом США нового соглашения о финансировании военной помощи киевской армии.

Издание также сообщило, что Кулеба поклялся, что Украина не уступит России.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что на карту для Украины поставлено существование», — заявил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, украинский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с большими трудностями в производстве артиллерийских боеприпасов. Об этом 14 января заявил министр стратегической промышленности страны Александр Камышин.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 11 января сказал, что США прекратили поставки огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования. В последний переданный Киеву пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов вошли боеприпасы и оборудование для систем ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства, а также более 15 млн патронов.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась и ВСУ стали сдуваться. По словам главы государства, у Киева заканчиваются боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производят по 14 тыс. в месяц. Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причём кратно, добавил Путин.