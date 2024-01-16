Братислава, 16 января, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе необходимо согласие всех стран — членов ЕС, а правительство Словакии никогда не даст такого согласия, заявил 16 января после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Michel Temer

«Говорю ясно и чётко: пока я буду главой правительства Словакии, я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС. Это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС», — сказал Фицо.

Ранее обозреватели газеты Financial Times сообщили, что в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии за якобы имеющие место нарушения верховенства закона, что может привести к приостановке права голоса Будапешта в Евросоюзе, причём целью этих действий будет не «восстановление верховенства закона» в Венгрии, а изменение позиции руководителей этой страны по вопросу о финансировании Украины и принятию ее в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Орбан после встречи с Фицо заявил журналистам, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине, но так, чтобы это не наносило ущерба бюджету ЕС. Страны ЕС не должны брать общий кредит на эти нужды, помощь Украине должна поступать из внебюджетных источников и программа не должна быть долговременной, поскольку «неизвестно, что будет на Украине через четыре года», пояснил Орбан. Фицо заявил, что согласен с этими предложениями.

В декабре 2023 года руководители стран ЕС не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере 50 млрд евро сроком на четыре года. Решение было заблокировано Венгрией. Орбан заявил, что нет никакого смысла принимать столь долгосрочную программу в условиях, когда неясно, что будет с Украиной через три месяца.