Братислава, 16 января, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Власти Словакии считают рациональным предложение Венгрии о необходимости финансово поддерживать Украину из внебюджетных источников и поддерживают эту инициативу, заявил 16 января после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава правительства Словакии Роберт Фицо.

«Те предложения, которые премьер-министр (Орбан — Прим. ред.) сделал и сделает в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными», — сказал Фицо.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Орбан после встречи с Фицо заявил журналистам, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине, но так, чтобы это не наносило ущерба бюджету ЕС.

Страны ЕС не должны брать общий кредит на эти нужды, помощь Украине должна поступать из внебюджетных источников, и программа не должна быть долговременной, поскольку «неизвестно, что будет на Украине через четыре года», пояснил Орбан. Если в ЕС с этим планом не согласятся, Венгрия будет вынуждена «остановить процесс» оказания финансовой помощи Украине, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Фицо заявил, что стратегия Запада по украинскому вопросу не работает. Москва держит ситуацию на Украине под полным контролем, российские экономика и валюта не рухнули, западные санкции только увеличили внутреннюю самодостаточность России, в то время как Украина не может вести сколько-нибудь значимое наступление и стала полностью зависимой от западной финансовой помощи, сказал Фицо.

В декабре 2023 году руководители стран ЕС не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере 50 млрд евро сроком на четыре года. Решение было заблокировано Венгрией. Орбан заявил, что нет никакого смысла принимать столь долгосрочную программу в условиях, когда неясно, что будет с Украиной через три месяца.