Вашингтон, 18 декабря, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Страны Евросоюза изучают возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для киевского режима, пишет Financial Times.

Zoltan Balogh/EPA/ТАСС

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по ст. 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса», — говорится в статье.

При этом данное решение может быть заблокировано любым другим членом ЕС, однако после прошедших выборов в Польше в Евросоюзе не осталось гарантированного защитника Венгрии.

При этом многие страны ЕС настороженно относятся к этой идее, тем не менее они намерены показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции внутри сообщества, чтобы заставить поменять мнение по поводу финансовой помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине общим объёмом €50 млрд. Он пояснил, что к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите Евросоюза в январе. Орбан уточнил, что программа требует доработки.

Посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что Венгрии намекнули, что она может покинуть Европейский союз, если не готова быть солидарной в позиции по членству Украины. Он пожелал этой стране никогда не сталкиваться с ситуацией, когда союзники блокируют важную помощь «во времена наибольшей потребности».