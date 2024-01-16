Будапешт, 16 января, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Предоставление Евросоюзом Украине пакета помощи в 50 млрд евро на оружие может улучшить переговорную позицию России, а украинской армии не удастся продвинуть к Крыму. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с президентом Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Что произойдёт, если мы выделим Украине 50 миллиардов евро, пересмотрим бюджет ЕС и дадим Украине существенно больше, чем некоторым членам ЕС. С 50 миллиардами евро помощи с обеих сторон будут сотни военных жертв, русские по-прежнему будут контролировать Донецкую и Луганскую области, разумеется, не будет продвижения к Крыму и переговорная позиция России улучшится», — сказал словацкий премьер.

Как передавало ИА Регнум, на внеочередных выборах в парламент Словакии осенью 2023 года победила партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), лидер которой Роберт Фицо три раза занимал пост премьер-министра республики. Он также известен критикой поставок оружия Украине и введения санкций против России.

22 декабря Фицо заявил, что даже если отправить на Украину все деньги и всё оружие мира, это не поможет Киеву победить в конфликте. Россия никогда не потерпит военного поражения, более того, уже на рубеже 2023–2024 годов условия урегулирования конфликта на территории Украины начнёт диктовать Москва, добавил Фицо.

Кроме того, 21 декабря Фицо заявил, что большая часть помощи Украине оказывается на чёрном рынке.

До этого премьер Словакии отметил, что антироссийские санкции не работают, но это табуированная тема в высших органах руководства Евросоюза. Фицо также заявил, что считает необходимым диалог с Москвой. По его словам, нельзя из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.