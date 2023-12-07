Братислава, 7 декабря, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Антироссийские санкции не работают, но это табуированная тема в высших органах руководства Евросоюза. Об этом 7 декабря заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопросы в парламенте страны.

J MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Если вы пытаетесь поднять эту тему, хотите намекнуть, что санкции не работают, то как обычно вам скажут, что вы политически некорректный. Хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить», — сказал Фицо.

Он добавил, что на полях Европейского совета это табуированная тема, при этом готовится очередной пакет санкций в отношении России.

Фицо также заявил, что считает необходимым диалог с Москвой. По его словам, нельзя из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что многие на Западе признают несостоятельность санкций против России, они не принесли того результата, которого от них ожидали. Она также удивилась тому, что Россия продолжает вести деловые отношения с государствами Евросоюза.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 декабря заявил, что наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху российской экономики. Он отметил, что ощутимые трудности были, прежде всего — во втором квартале 2022 года, но с тех пор идёт уверенное восстановление. Также он подчеркнул, что во многих отраслях уровень начала 2022 года уже превышен.