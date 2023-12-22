Братислава, 22 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Даже если отправить на Украину все деньги и всё оружие мира, это не поможет Киеву победить в конфликте, заявил 22 декабря в интервью изданию pravda. sk премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление», — сказал политик.

Россия никогда не потерпит военного поражения, более того, уже на рубеже 2023–2024 годов условия урегулирования конфликта на территории Украины начнёт диктовать Москва, добавил Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Словакии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала возглавляемая Фицо партия «Направление — социальная демократия». В ходе предвыборной кампании он обещал прекратить военную помощь Киеву. В ноябре новое правительство отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи ВСУ. 21 декабря Фицо заявил, что большая часть помощи Украине оказывается на «чёрном рынке».

В декабре 2023 года на саммите ЕС руководители стран-членов Евросоюза не смогли принять решение о выделении нового пакета военной помощи Украине объёмом 50 млрд евро и сроком на четыре года. Решение заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Позже он заявил, что считает возможное решение о столь долгосрочной поддержке Украины неразумным, поскольку в отношении Украины затруднительно строить планы даже на три месяца.