Братислава, 20 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Из-за того, что большая часть помощи Украине оказывается на «чёрном рынке», Словакия решила организовать адресную помощь Киеву, сообщил 20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо изданию InfoVojna.

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«Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на «черном рынке», в щупальцах организованной преступности на Украине», — сказал он.

Фицо добавил, что у него запланирована встреча с премьер-министром Украины на границе двух стран, на которой власти Словакии составят списки с конкретными потребностями каждого украинского города и села, чтобы словацкая сторона могла проконтролировать дальнейшее распределение и использование помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут высказал мнение, что Соединённые Штаты могут на себе ощутить серьёзные последствия от поставок союзниками и партнёрами оружия Украине, поскольку рано или поздно оно окажется и в этой стране.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 9 октября заявил, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке и его достаточно много. По его словам, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Политик указал на то, что всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».

Министр обороны России Сергей Шойгу также ранее заявлял, что предаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что России не оставили других вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путём.