Братислава, 1 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Пророссийская партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), которую возглавляет бывший премьер-министр Роберт Фицо, победила на выборах в Национальный совет (однопалатный парламент) Словакии по итогам обработки данных с 99,9% участков. Об этом 1 октября сообщило издание SME со ссылкой на Статистическое управление страны.

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За Smer отдали голоса 22,94% избирателей — 681 тыс. человек. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% (533 тыс. голосов), на третьем — партия «Голос — социальная демократия» другого бывшего премьера Петера Пеллегрини, набравшая 14,7% (436 тыс. голосов).

В Национальный совет по итогам голосования проходят ещё четыре политические силы. Это коалиция либеральных партий «Обычные люди и друзья», возглавляемая экс-премьером Игором Матовичем (8,89% голосов), Христианско-демократическое движение (6,82%), либеральная партия «Свобода и солидарность» (6,35%) и Словацкая национальная партия (5,62%).

Партия Smer займёт 42 из 75 кресел в парламенте. Словацкие политологи полагают, что две социал-демократические партии образуют новую правительственную коалицию.

Как сообщало ИА Регнум, в опубликованном 29 интервью Фицо, который выступает против антироссийских санкций, военных поставок Киеву и приёма Украины в НАТО, заявил, что накачивание Украины вооружением только увеличивает число убийств. Он призвал вместо этого начать мирные переговоры с Россией. Фицо также призвал к отмене антироссийских санкций, от которых пострадала и словацкая экономика.

Лидер партии Smer также уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский начинает надоедать миру. По его словам, все «ястребы» уже поняли, что украинский конфликт, с которым связаны невероятные финансовые сложности, неустойчив в долгосрочной перспективе.

Ранее Фицо пообещал, что Словакия прекратит отправлять Киеву оружие и боеприпасы, если его партия станет частью правительства.