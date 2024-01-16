Тегеран, 16 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Об этом говорится на сайте КСИР.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе операции рассматриваемые цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», — сказано в заявлении военных.

В КСИР уточнили, что четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.

Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.

Как передавало ИА Регнум, серия взрывов прогремела в Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Они произошли около консульства США и аэропорта на севере Ирака. Рядом с воздушной гаванью находится военная база Харир, которую используют силы международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами Америки. Консульство Штатов атаковали дронами, авиабазу — ракетами и БПЛА.

Сообщалось, что при обстреле КСИР иракского города Эрбиля погибли четыре человека.

Позже Ирак отозвал своего посла из Тегерана для консультаций после ракетных ударов Тегерана по Эрбилю.