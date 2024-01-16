Багдад, 16 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Посол Ирака отозван из Ирана для консультаций после ракетных ударов Тегерана по Эрбилю. Об этом сообщает МИД Ирака.

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«Сегодня, во вторник, министерство иностранных дел Ирака отозвало посла Республики Ирак в Тегеране Насира Абдул Мохсена с целью консультаций на фоне недавних иранских атак на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек, а также ранениям», — говорится в заявлении МИД.

Как сообщало ИА Регнум, при обстреле Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) иракского города Эрбиль погибли четыре человека.

Серия взрывов прогремела в Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Они произошли около консульства США и аэропорта на севере Ирака. Рядом с воздушной гаванью находится военная база Харир, которую используют силы международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами Америки. Консульство Штатов атаковали дронами, авиабазу — ракетами и БПЛА.