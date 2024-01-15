Вашингтон, 16 января, 2024, 02:11 — ИА Регнум. При атаках Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на объекты в иракском Эрбиле погибли четыре человека, сообщил 16 января телеканал ABC News со ссылкой на источники.

jan kurdistani Эрбиль

Коалиционные силы сбили три беспилотника около аэропорта Эрбиля. Отмечается, что в результате бомбардировки Эрбиля жертв среди коалиционных и американских военнослужащих нет.

По информации журналистов, объекты и граждане США в результате атак баллистическими ракетами не пострадали. В Вашингтоне произошедшее пока не комментировали.

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Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака. Вблизи воздушной гавани расположена военная база Харир, используемая силами международной коалиции во главе с США. Консульство США подверглось нападению нескольких дронов, авиабаза была атакована ракетами и беспилотниками.

Ответственность за атаки на американскую дипмиссию в Ираке взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Нападению подверглись восемь объектов вблизи консульства США.