Эрбиль, Ирак, 16 января, 2024, 01:10 — ИА Регнум. В ночь с 15 на 16 января серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле, сообщил портал Shafaq News.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Источник в иракских органах безопасности подтвердил, что несколько взрывов прогремели в Эрбиле рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.

Вблизи воздушной гавани расположена военная база Харир, которая используется силами международной коалиции во главе с США.

По данным источника, консульство США в Эрбиле подверглось нападению нескольких дронов. Авиабаза была атакована ракетами и беспилотниками, масштабы ущерба оцениваются.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января американская военная база Харир в окрестностях города Эрбиля в Ираке подверглась атаке беспилотника. В районе базы были видны столбы дыма и слышен звук взрыва.

В конце декабря военную базу США в городе Эрбиле на севере Ирака атаковал беспилотник. В результате нападения, ответственность за которое взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», пострадали несколько человек. В результате атаки оказалась нарушена работа аэропорта, что отразилось на расписании гражданских авиарейсов.