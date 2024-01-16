Москва, 16 января, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пивные напитки и пиво, произведённые в недружественных государствах, в перечень запрещённых к импорту товаров. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующее обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Илья Наймушин/РИА Новости

Отмечается, что в первую очередь речь идёт о Германии, на которую в 2022–2023 годах пришлось более трети всего импорта пива в Россию, а также Латвии и Литве.

«Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши», — приводит газета слова депутата.

По данным издания, в прошлом году, по сравнению с 2022 годом, объём поставок из Германии вырос на 32% до 96 млн долларов. Далее идут Литва (36,5 млн долларов) и Латвия (34,4 млн долларов), которая нарастила свои поставки почти в четыре раза.

«Получается, что эти страны резко критикуют РФ, поддерживают экономические санкции, но и зарабатывают на нас. Убеждён, что дополнение списка запрещённых для ввоза продуктов пивом пойдёт нам только на пользу», — отметил Диденко, напомнив, что импорт пива в России занимает всего шесть процентов рынка, кроме того, таким образом будут поддержаны отечественные производители, а освободившееся место могут занять производители из дружественных стран, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, правительство России планирует сократить потребление алкоголя в стране на 12% с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год и утвердило разработанную Минздравом концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.

Программа предусматривает раннее выявление пагубного потребления алкоголя, проведение профилактических консультаций и диспансерное наблюдение. Планируется принять меры, чтобы жители не пили парфюмерию и другие спиртосодержащие жидкости, а также будут приняты меры против нелегального производства алкоголя.

Госдума 5 декабря 2023 года приняла в первом чтении законопроект, который даст регионам полномочия ограничивать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках» — точках, обустроенных в жилых домах. Он предполагает, что региональные власти смогут не только устанавливать время продажи алкоголя, но и запрещать продажу спиртного в домах.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить открытую демонстрацию употребления алкоголя в фильмах, как это сделали с курением.