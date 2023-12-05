Москва, 5 декабря, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Султан Хамзаев озвучил предложение о запрете открытой демонстрации употребления алкоголя в фильмах по аналогии с тем, как это сделано с курением.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

В частности, инициатор пояснил, что стоит использовать «замыливание кадров», на которых зритель видит процесс употребления алкоголя.

«Под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя, классически появляется реклама, в том числе нативная через фильмы и сериалы на отечественном ТВ. Зачем это нужно, лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления алкоголя», — сказал Хамзаев «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в России предложили ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах. Проект соответствующего распоряжения разработало Министерство финансов.

Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как в слабоалкогольных напитках, при этом такая продукция не попадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений и распространяется неограниченно.

С просьбой ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем для несовершеннолетних к Минфину в начале ноября обратилось министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Поводом стали планы местных компаний открыть в регионе палатки для уличной торговли мороженым с алкоголем крепостью от 1,5% до 6%.