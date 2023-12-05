Москва, 5 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Документ разрешает субъектам Федерации своими законами не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, но и запрещать таким точкам отдельно торговать в розницу пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.

Поправки предлагается внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как сообщало ИА Регнум ранее, законопроект был внесён в парламент в июле 2023 года. Региональные органы власти в случае его принятия смогут дополнительно ограничивать розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания вплоть до закрытия «наливаек».

«В некоторых субъектах ограничения розничной продажи алкогольной продукции массово нарушаются. Под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции навынос в ночное время», — отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым заявил о проблеме с отравлениями алкоголем в регионе. Решение должно быть комплексным, сказал президент. Ситуация с некачественным алкоголем в России перестаёт быть столь острой, как прежде, но проблема всё ещё существует, добавил глава государства

Также в мае 2023 года депутат Госдумы, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00 для решения проблемы с распитием напитков «во дворах», а спикер Госдумы Вячеслав Володин — обсудить полный запрет продажи алкоголя в «наливайках» в ночное время.