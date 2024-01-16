Воронеж, 16 января, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Ночью 16 января дежурные средства противовоздушной обороны отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В одном многоквартирном доме (МКД) ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна», — написал глава области в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы работают на местах, добавил Гусев.

Власти пообещали помочь всем пострадавшим в кратчайшие сроки. Количество и характеристику повреждённого имущества уточнят после поквартирного обхода, заверил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ночью 11 января в Воронежской области упал украинский беспилотник. Дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона, подтвердил губернатор Гусев. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, пожара не возникло.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 15 января дрона ВСУ над Белгородской областью. Украинские боевики попытались совершить теракт с помощью беспилотника около 20:30 мск.