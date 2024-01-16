Вашингтон, 16 января, 2024, 06:27 — ИА Регнум. США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана по иракскому городу Эрбилю, заявили 15 января в Госдепартаменте США.

ИА REGNUM Госдепартамент США

«Соединённые Штаты решительно осуждают сегодняшние нападения Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Мэтью Миллера.

Он добавил, что в сложившейся ситуации США поддерживают усилия правительства Ирака и регионального правительства Курдистана.

Как сообщало ИА Регнум, известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи погиб в результате ударов КСИР. Также известно, что предприниматель скончался от полученных травм вместе с четырьмя членами своей семьи после того, как в его дом попала ракета.

Кроме того, в результате атаки КСИР по Эрбилю пострадали шесть человек. В совете безопасности Курдистана назвали удары «вопиющим нарушением» суверенитета Ирака и всего региона.

Ответственность за атаку на консульство США в иракском Эрбиле в ночь на 16 января взял на себя КСИР Ирана. Нападению подверглись восемь объектов возле американской дипмиссии. Взрывы также произошли рядом с международным аэропортом на севере Ирака. Ракетная атака была названа ответной мерой на действия террористов.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что американские власти находятся в контакте с правительством Ирака по ситуации с атаками КСИР по городу Эрбилю. В США эти удары расценивают как «безрассудные и неточные», сказала она.

Объекты и граждане США в результате атак КСИР баллистическими ракетами не пострадали.