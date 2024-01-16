Тегеран, 16 января, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи погиб вместе с членами семьи в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по городу Эрбиль, сообщил иракский телеканал Rudaw.

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По информации издания, гибель известного курдского бизнесмена и владельца компании Falcon Group подтвердил бывший вице-спикер парламента Курдистана Хемин Хаврами. Известно, что Дзейи скончался от полученных травм вместе с четырьмя членами своей семьи после того, как в его дом попала ракета.

Также в результате атаки КСИР по Эрбилю пострадали шесть человек. В совете безопасности Курдистана назвали удары «вопиющим нарушением» суверенитета Ирака и всего региона. Кроме того, указывается на «необоснованные оправдания» КСИР для нападения на Эрбиль.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 января около аэропорта Эрбиля сбили три беспилотника. В результате бомбардировки иракского города жертв среди коалиционных и американских военнослужащих нет. Объекты и граждане США в результате атак баллистическими ракетами не пострадали, передавали журналисты телеканал ABC News.

Ответственность за атаку на консульство США в иракском Эрбиле взял на себя КСИР Ирана. Нападению подверглись восемь объектов возле американской дипмиссии. Ракетная атака была названа ответной мерой на действия террористов.