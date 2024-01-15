Тегеран, 16 января, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана взял на себя ответственность за атаку на консульство США в иракском Эрбиле. Нападению подверглись восемь объектов возле американской дипмиссии.

din vajedi Ракетные катера ВМС КСИР

«В ответ на недавние террористические преступления враги исламского Ирана, штаб-квартира шпионов <…> была атакована баллистическими ракетами КСИР и уничтожена», — уточнили в КСИР.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на портал Shafaq News, в ночь с 15 на 16 января в иракском городе Эрбиле прогремели несколько взрывов. По данным источника в органах безопасности, взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака. Вблизи воздушной гавани расположена военная база Харир, которая используется силами международной коалиции во главе с США. Консульство США подверглось нападению нескольких дронов, авиабаза была атакована ракетами и беспилотниками. Масштабы ущерба оцениваются.

В конце декабря Вооружённые силы США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок в Ираке. В Пентагоне назвали эту атаку ответом на нападения в адрес американских военных в Ираке и Сирии, включая обстрел авиабазы США на территории аэропорта в городе Эрбиле на севере Ирака.