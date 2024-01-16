Вашингтон, 16 января, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Американские власти находятся в контакте с правительством Ирака по ситуации с атаками КСИР по городу Эрбилю. В США эти удары расценивают как «безрассудные и неточные», заявила пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Её заявление передаёт «РИА Новости».

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«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал <…> США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», — отметила представитель Белого дома.

Уотсон подчеркнула, что США продолжат оценивать случившееся, но по первичным оценкам Вашингтона, речь идёт о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 января при атаках Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на объекты в иракском Эрбиле погибли четыре человека. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.

При этом объекты и граждане США в результате атак баллистическими ракетами не пострадали.

КСИР взял на себя ответственность за атаки на американскую дипмиссию в Ираке. Нападению подверглись восемь объектов около консульства США. Коалиционные силы сбили три беспилотника у аэропорта Эрбиля.