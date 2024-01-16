Российские бойцы после штурма под Купянском взяли в плен боевиков ВСУ
Бойцы группировки «Запад» в ходе штурма под Купянском пленили боевиков ВСУ
Москва, 16 января, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Солдаты группировки «Запад» взяли в плен украинских боевиков во время штурма их позиций на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские бойцы без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненным украинским военным и отправили в свой тыл группу вэсэушников, которые выдали много полезной информации, рассказали в военном ведомстве.
При этом отмечается, что противник сдал позиции без сопротивления, хотя каждый опорный пункт, блиндаж и дот были заминированы. То же самое касалось дорог и подступов к украинским позициям. Российским штурмовикам приходилось прорываться под плотным огнём танков и артиллерии ВСУ.
Командир штурмовой группы с позывным Ларёк рассказал, что у них было три группы. Соответственно бойцы заходили с трёх строн разными дорогами.
«Одна из групп уже находилась непосредственно в тылу противника. Они забрались туда незаметно и ждали, когда будет удачный момент и поступит команда. Они пошли в атаку, с противником завязался стрелковый бой, но украинские боевики поняли, что окружены и начали сдаваться», — пояснил штурмовик.
Российские бойцы обнаружили украинского военного, который не хотел воевать и сдал оружие. Это был мобилизованный, которого командование ВСУ забросило на передний край без какого-либо обучения.
Пленный признался, что они сидят на позициях без связи, нет сообщения между собой. Бойцов его подразделения забросили в окопы, дали им небольшое количество оружия, немного воды и еды. Там они сидели и отстреливались.
Как передавало ИА Регнум, за неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении. Об этом сообщил 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ.
Позднее один из пленных рассказал, что многие из оказавшихся на фронте украинцев не умеют обращаться с оружием, а само оно зачастую в плохом состоянии. По словам мужчины, в ВСУ испытывают нехватка кадровых офицеров, а мобилизованных пытаются быстро обучать, и это делается кое-как, но затем их всё же отправляют на передний край.