Москва, 16 января, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Солдаты группировки «Запад» взяли в плен украинских боевиков во время штурма их позиций на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Российские бойцы без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненным украинским военным и отправили в свой тыл группу вэсэушников, которые выдали много полезной информации, рассказали в военном ведомстве.

При этом отмечается, что противник сдал позиции без сопротивления, хотя каждый опорный пункт, блиндаж и дот были заминированы. То же самое касалось дорог и подступов к украинским позициям. Российским штурмовикам приходилось прорываться под плотным огнём танков и артиллерии ВСУ.

Командир штурмовой группы с позывным Ларёк рассказал, что у них было три группы. Соответственно бойцы заходили с трёх строн разными дорогами.

«Одна из групп уже находилась непосредственно в тылу противника. Они забрались туда незаметно и ждали, когда будет удачный момент и поступит команда. Они пошли в атаку, с противником завязался стрелковый бой, но украинские боевики поняли, что окружены и начали сдаваться», — пояснил штурмовик.

Российские бойцы обнаружили украинского военного, который не хотел воевать и сдал оружие. Это был мобилизованный, которого командование ВСУ забросило на передний край без какого-либо обучения.

Пленный признался, что они сидят на позициях без связи, нет сообщения между собой. Бойцов его подразделения забросили в окопы, дали им небольшое количество оружия, немного воды и еды. Там они сидели и отстреливались.

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Как передавало ИА Регнум, за неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении. Об этом сообщил 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ.

Позднее один из пленных рассказал, что многие из оказавшихся на фронте украинцев не умеют обращаться с оружием, а само оно зачастую в плохом состоянии. По словам мужчины, в ВСУ испытывают нехватка кадровых офицеров, а мобилизованных пытаются быстро обучать, и это делается кое-как, но затем их всё же отправляют на передний край.