Москва, 9 января, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Многие украинские военные, находящиеся на фронте, не умеют пользоваться оружием. Оружие зачастую находится в плохом состоянии, рассказал пленный украинский офицер, сообщили 9 января в Минобороны России.

Ashley Chan/Global Look Press

Он сообщил, что в ВСУ наблюдается нехватка кадровых офицеров. Мобилизованных пытаются быстро обучать, это делается кое-как. Затем их отправляют на передний край.

«Обучают плохо, многие не умеют пользоваться оружием. Некоторые виды вооружения увидели впервые, оно в плохом состоянии и часто отказывает», — сообщил военнопленный.

Его призвали в ВСУ 25 сентября 2023 года и в военкомате предложили пройти двухмесячные курсы обучения на офицера. Месяц выделили на прохождение боевого слаживания. Пройдя обучение, он получил звание младшего лейтенанта, и его назначили заместителем командира роты.

Попав на фронт, он и другие военные, с которыми он прибыл, три дня просидели под миномётным обстрелом. За это время закончилась еда, военные стояли по колено в болоте, замёрзли.

«Личный состав собрал вещи и покинул позиции. Я не стал этому препятствовать. Было много раненых и контуженных, эвакуации не было, боеприпасы закончились. Мы решили сдаться в плен», — сообщил он, добавив, что в плену военных накормили и оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный с позывным Рыбак рассказал, что в ВСУ призывают алкозависимых и многодетных. По его словам, «вылавливают всех подряд».

По его словам, мобилизованные зачастую не хотят участвовать в боевых действиях. Он сам попал в плен, когда командиры уверяли, что на позициях всё чисто. Отправили подразделение из нескольких человек, которые в результате попали в плен.