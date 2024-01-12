Москва, 12 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. За неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Павел Лисицын

«В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на купянском направлении», — заявил военный.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ. Позднее один из пленных рассказал, что многие из оказавшихся на фронте украинцев не умеют обращаться с оружием, а само оно зачастую в плохом состоянии. По словам мужчины, в ВСУ наблюдается нехватка кадровых офицеров, а мобилизованных пытаются быстро обучать, и это делается кое-как, но затем их всё же отправляют на передний край.