Москва, 5 января, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ за период с 30 декабря по 5 января. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 5 января на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на купянском направлении», — сказал Конашенков.

Минобороны 3 января опубликовало рассказ украинца Евгения Кириллова, который сдался в плен российским военным после того, как командование бросило его подразделение без помощи на поле боя. По его словам, отступить бойцам не разрешали.

Военнопленный также рассказал, как проходил подготовку в Великобритании. Там бойцов ВСУ учили зачищать окопы и оказывать помощь раненым, но в основном тренировки проходили с холостыми патронами и деревянными гранатами. Не было ни «нормальных стрельбищ», ни обучения защите, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главком ВСУ Валерий Залужный выступил в Верховной раде Украины и потребовал любой ценой обеспечить набор мужчин в войска. Он подчеркнул, что на фронте не хватает людей, и пригрозил отправить туда депутатов, если те не примут законопроект о дополнительной мобилизации.