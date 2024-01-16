Воронеж, 16 января, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Жителей дома в Воронеже в Советском районе, куда попали обломки киевского беспилотника, эвакуировали и временно разместили в рядом стоящей школе. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин.

Telegram-канал мэра Вадима Кстенина Дом в Воронеже, куда попали обломки БПЛА ВСУ

«Все службы на месте, работают. Прошу людей не мешать, не подходить к обломкам и осколкам», — призвал Кстенин в своём Telegram-канале.

Мэр заверил, что повреждения в доме устранят, а люди смогут вернуться в свои квартиры, как только это будет возможно и безопасно.

Обходы продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что силами ПВО в ночь на 16 января с 01:50 до 02:50 удалось предотвратить террористическую атаку ВСУ над Воронежем. Были сбиты три беспилотника.

Во время атаки украинских беспилотников пострадала девочка 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте.