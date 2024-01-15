Белгород, 15 января, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду, сообщил 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Повреждения получили два частных домовладениях, в них выбиты окна, посечен забор и повреждена хозяйственная постройка. Информация уточняется, добавил губернатор.

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