Москва, 15 января, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Опубликованные немецким изданием Bild данные о подготовке Германией плана войны между НАТО и Россией в 2025 году являются попыткой создать хайп и быть на слуху, заявил 15 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Мы не исключаем войны НАТО с Россией, где немцы будут играть одну из первых ролей. Но все-таки я думаю, что Bild — это желтая пресса, и [не стоит] доверять ее публикациям. Она рассчитана на то, чтобы создать хайп, увлечь всех», — сказал сенатор в беседе с Lenta.ru.

Джабаров добавил, что можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но он усомнился, что они, разрабатывая такие планы, «допустили бы утечку таких данных».

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Bild, ссылаясь на некий документ, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению немецкого министерства обороны, может произойти летом 2025 года.

По данным издания, в «день Х», согласно «секретному документу» бундесвера, главнокомандующий Североатлантического альянса отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в в свою очередь сообщил, что НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну. По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.