Москва, 15 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 января не стал комментировать статью, опубликованную немецким изданием Bild, в которой говорится, что Россия готовится к войне с НАТО.

AP/TASS

«Не стал бы комментировать. Это издание не гнушается публикаций уток», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, издание Bild, ссылаясь на некий документ, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению немецкого министерства обороны, может произойти летом 2025 года.

По данным издания, в «день Х», согласно «секретному документу» бундесвера, главнокомандующий Североатлантического альянса отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с публикацией отметил, что эти данные являются попыткой создать хайп и быть на слуху. Он добавил, что можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но он усомнился, что они, разрабатывая такие планы, «допустили бы утечку таких данных».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в свою очередь сообщил, что НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну. По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.