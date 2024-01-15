Париж, 15 января, 2024, 09:21 — ИА Регнум. НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Немецкая газета Bild только что опубликовала сенсационную статью: во внутреннем документе бундесвера говорится о подготовке немецкой армии к «вооруженному конфликту с Россией», — отметил политик.

По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.

«Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!» — написал Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Bild сообщило о том, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. По данным издания, в «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.