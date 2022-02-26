Москва, 26 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Увеличение числа ложных сообщений по ситуации на Украине наблюдается по мере успешного выполнения Вооруженными силами России боевых задач в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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"По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Минобороны России предупреждало все СМИ о том, что ему достоверно известно о готовящихся СБУ информационных вбросах и призывало быть предельно внимательными.

«Однако, к сожалению, отдельные российские СМИ и прежде всего «Новая газета» нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях», — добавляется в нем и отмечается, что в заголовке новостной ленты «Новой газеты», которую возглавляет «новоиспеченный» нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, указано, что редакция излагает якобы только «проверенные факты».

При этом уточняется, что указанными СМИ публикуются самые откровенные украинские фальшивки и о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации, что делается, как и ранее, под видом борьбы за «свободу слова», однако не соответствует даже биту реальной информации о происходящем.

«Шаблоны этих фейков, когда-то утвержденные и давно опубликованные в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО, не претерпели изменений. Главное — истошно кричать о «военных преступлениях», «использовании запрещенных боеприпасов», «гуманитарной катастрофе» и якобы «неисчислимых» потерях военнослужащих», — также говорится в сообщении.

Помимо того, добавляется, что целью распространения ложной информации, как и в прежние годы (во время контртеррористической операции на юге России, в ходе принуждения Грузии к миру и борьбы с международным терроризмом в Сирии), являются попытки любыми способами дискредитировать ВС России.

«Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции», — заключается в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рядом с городом Счастье в Донбассе журналисты «Известий» попали под обстрел.