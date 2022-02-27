Москва, 27 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В забайкальских телеграм-каналах начали распространять недостоверные сведения о мародёрстве солдат «с красными повязками, которые пополняют продовольственные запасы в одном из украинских магазинов». Об этом информирует 27 февраля fake_war_zab.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

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Отмечается также, что в некоторых федеральных телеграм-каналах видео подписано как «мародерство военнослужащих ВС РФ» в Тростянке Сумской области.

«Но! Принадлежность людей в форме к какому-то конкретному подразделению установить сложно: их одежда и снаряжение не содержат ни одного образца экипировки, который используется в ВС РФ», — отмечают авторы сообщения.

«Россиян и весь мир обманывают с помощью беспрецедентной информационной атаки в соцсетях», — это в своём телеграмм-канале отмечает Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Фейки о России и ситуации на Украине создаются тоннами. В особенности шокирующий контент, ведь он самый вирусный. Под давлением стресса никто ничего не проверяет. Фейки создаются профессионально с участием режиссеров и сценаристов. Берутся самые чувствительные для людей сюжеты. К работе по продвижению фейков и призывов к митингам подключена большая команда таргетологов, сммщиков, дизайнеров, креативщиков, специалистов по seo и вытеснению поисковой выдачи на возмездной основе», — пояснила эксперт.

Напомним, редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всем, что происходит на Украине и в Донбассе, публикуя в том числе много фактов о дезинформации и провокациях.

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